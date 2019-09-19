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Сбор риса в Кызылординской области завершится до 5 октября

18.09.2019, 10:51 10747
Сбор риса в Кызылординской области завершится до 5 октября
Фото: e-kyzylorda.gov.kz
Кызылорда. 18 сентября. Kazakhstan Today - Сбор риса в Кызылординской области завершится до 5 октября, передает Kazakhstan Today.
 
О ходе уборочной страды на аппаратном совещании в акимате региона рассказал руководитель облуправления сельского хозяйства Камбарбек Мубараков. По его словам, в этом году сельскохозяйственные культуры в области размещены на 183,1 тыс. гектаров. Из них посевы риса составляют 87,9 тыс. гектаров. Объем посевов по сравнению с 2018 годом увеличился на 5,8 тыс. гектаров, сообщила пресс-служба акима области.
 
В этом году зерновые были засеяны на 97,5 тыс. гектаров, что по сравнению с 2018 годом больше на 2,4 тыс. гектаров. По линии диверсификации, кроме риса, объем зерновых вырос на 2,4 тыс. гектаров, кормовые культуры - 3,4 тыс. гектаров, картофель, овощи и бахчевые - на 639 гектаров. 
 

На сегодня зерновые и сафлор полностью собраны. Работы по уборке осенней и летней пшеницы, ячменных культур полностью завершены. Вместе с тем кукуруза собрана на 55,9%. Сейчас картошка убрана на 48%, овощи - на 68%, бахча - на 67%. В среднем картошка собрана 119 центнеров с гектара, овощи - 171,9 центнера, бахчевые - 212 центнеров, сафлор - 9,1 центнера", - сказал Мубараков. 

 
В области заготовлен и зимний корм для скота в объеме 577,3 тыс. тонн. Из них 192,4 тыс. тонн - люцерна и 384,9 тыс. тонн - сено. 
 
В этом году благодаря благоприятным погодным условиям работы по севу и уходу проведены вовремя. Чтобы собрать рис в оптимальные сроки, были задействованы все возможности. Полностью решен вопрос по обеспечению горюче-смазочными материалами. На осеннюю уборочную страду со стороны государства выделено 16 тыс. тонн дизельного топлива по сниженной цене. Из предназначенных на август 4,6 тыс. тонн дизеля в область завезено 3705 тонн.
 
Докладчик подчеркнул, что в срок до 5 октября запланировано закончить работы по сбору риса. 
 

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