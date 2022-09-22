Незаконно захваченные земли на сумму 5 миллиардов тенге вернули государству

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - По результатам деятельности межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены 75 тысяч гектаров неиспользуемых земель на сумму свыше 5 млрд тенге, передает KAZAKHSYAN TODAY.
Всего, по данным официального представителя комиссии Зеина Алипбека, за нецелевое использование земель и их незаконное предоставление прокурорами внесены акты надзора по возврату 109,5 тысячи гектаров земельных участков.
В Костанайской области вернули в собственность государства тысячу гектаров земли стоимостью 12 млн тенге. Местный районный исполнительный орган, не имея на то полномочий, выдал разрешение одному из местных акционерных обществ. В ходе работ также было осушено озеро Малый Танат в нарушение статьи 5 Водного кодекса. В связи с чем комиссия также отменила экологические разрешения, полученные АО, на добычу более 7 млн тонн руды стоимостью свыше 140 млн долларов США.
В Экибастузе возвращены неиспользуемые земельные участки общей площадью 15,3 тысячи гектаров кадастровой стоимостью 102 млн тенге.
В городе Косшы Акмолинской области вернули земельный участок площадью 20 гектаров кадастровой стоимостью более 600 млн тенге, который в 2005 году в нарушение закона без соблюдения процедур торгов был реализован в пользу ТОО.
В Сарысуйском районе Жамбылской области государству был возвращен земельный участок площадью 60 тысяч гектаров кадастровой стоимостью 336 млн тенге, ранее незаконно предоставленный ТОО без подачи соответствующего заявления и землеустроительного проекта.
В Алматинской области внесено пять актов надзора о возврате государству 16 тысяч гектаров земли кадастровой стоимостью 140 миллионов тенге, незаконно предоставленных или не используемых по целевому назначению.
К примеру, в Карасайском районе ТОО с 2006 года не использовались 4546 гектаров сельскохозяйственных земель кадастровой стоимостью 64 миллиона тенге. Часть этих земель находится в охранной зоне Иле-Алатауского государственного национального природного парка", - подытожил Зеин Алипбек.
Ранее сообщалось, что за три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.