Свыше 500 миллиардов тенге возвращены в бюджет Казахстана

АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - За три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, сообщил официальный представитель комиссии Зеин Алипбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Порядка 518 миллиардов тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 миллиона долларов США. По актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч гектаров земли на сумму свыше 5 миллиардов тенге, а также возвращено более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки", - конкретизировал Алипбек.
Он также сообщил, что в рамках борьбы с олигополией на таможне с 7 казахстанских операторов взыскано около 60 млрд тенге.
По результатам проведенной Генеральной прокуратурой проверки 10 уполномоченным экономическим операторам доначислены таможенные платежи и налоги на 107 млрд тенге. В августе 6 операторами (ТОО "Almobi Group", "Ехpress Кеден Сервис", Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и TL NIKA кеден") в бюджет возмещено 2,7 млрд тенге", - проинформировал Алипбек.
Также в рамках расследования в отношении оператора ТОО "Тех Альянс", проведенного Антикором, со 2 по 15 сентября взыскано 56,9 млрд тенге. Сумма поступила в бюджет, сообщил Алипбек.
Также в доход государства по акту надзора взыскан ущерб с ТОО "СП КазГерСтрой" в размере 330 миллионов тенге за невыполненные обязательства перед акиматом Целиноградского района Акмолинской области. На баланс акимата СКО возвращено государственное имущество КГУ "Лесное хозяйство Кызылжарское", незаконно отчужденное в пользу ИП "TranscomLTD" за 149 миллионов тенге. Договор купли-продажи был расторгнут", - заявил представитель комиссии.
Кроме того, в судах рассматриваются 10 исков прокурора о возврате имущества в государственную собственность на общую сумму порядка 13,5 млрд тенге.
В их числе: столичный рынок "Шапагат"; предприятия по переработке мусора в Шымкенте - ГКП "Таза кала" и ТОО "ЛТД Турмыс"; земельный участок площадью 150 гектаров в Шымкенте, принадлежащий ТОО "Казахский инновационный университет", стоимостью 4,5 млрд тенге; 1,44 гектара земли в санаторно-курортном комплексе "Сарыагаш"; 17 тысяч гектаров земельных участков в Акмолинской области; 3,84 гектара земельного участка в Алматы стоимостью 2,9 миллиарда тенге; 65% уставного капитала ТОО "Найза-БН" (рынок "Барыс-4" в г. Алматы) оценочной стоимостью 1,5 миллиарда тенге", - привел цифры Алипбек.
Также проводится ревизия судебных актов по гражданским делам на предмет выявления фактов незаконного завладения государственным имуществом, уклонения от обязательств, в том числе от налоговых, с целью последующего вывода активов, монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.
Сейчас на рассмотрении Верховного суда находится 11 протестов Генеральной прокуратуры о пересмотре судебных решений, состоявшихся в пользу представителей олигополий, на общую сумму порядка 21 миллиарда тенге", - сообщил Алипбек.
Он также проинформировал, что создан веб-сайт комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, который размещен на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов.
В нем имеется специальный раздел, через который посетители сайта могут оставлять сообщения или внести предложение по вопросам деятельности комиссии", - сообщил Алипбек.
Напомним, комиссия была создана по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ее возглавил генеральный прокурор РК Берик Асылов, в состав вошли первые руководители задействованных правоохранительных, центральных исполнительных органов и ведомств. Глава государства заявил, что намерен лично контролировать деятельность комиссии.