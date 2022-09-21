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Свыше 500 миллиардов тенге возвращены в бюджет Казахстана

20.09.2022, 18:06 17706
Свыше 500 миллиардов тенге возвращены в бюджет Казахстана
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - За три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, сообщил официальный представитель комиссии Зеин Алипбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Порядка 518 миллиардов тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 миллиона долларов США. По актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч гектаров земли на сумму свыше 5 миллиардов тенге, а также возвращено более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки", - конкретизировал Алипбек. 

 
Он также сообщил, что в рамках борьбы с олигополией на таможне с 7 казахстанских операторов взыскано около 60 млрд тенге. 
 

По результатам проведенной Генеральной прокуратурой проверки 10 уполномоченным экономическим операторам доначислены таможенные платежи и налоги на 107 млрд тенге. В августе 6 операторами (ТОО "Almobi Group", "Ехpress Кеден Сервис", Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и TL NIKA кеден") в бюджет возмещено 2,7 млрд тенге", - проинформировал Алипбек.

 
Также в рамках расследования в отношении оператора ТОО "Тех Альянс", проведенного Антикором, со 2 по 15 сентября взыскано 56,9 млрд тенге. Сумма поступила в бюджет, сообщил Алипбек. 
 

Также в доход государства по акту надзора взыскан ущерб с ТОО "СП КазГерСтрой" в размере 330 миллионов тенге за невыполненные обязательства перед акиматом Целиноградского района Акмолинской области. На баланс акимата СКО возвращено государственное имущество КГУ "Лесное хозяйство Кызылжарское", незаконно отчужденное в пользу ИП "TranscomLTD" за 149 миллионов тенге. Договор купли-продажи был расторгнут", - заявил представитель комиссии. 

 
Кроме того, в судах рассматриваются 10 исков прокурора о возврате имущества в государственную собственность на общую сумму порядка 13,5 млрд тенге.
 

В их числе: столичный рынок "Шапагат"; предприятия по переработке мусора в Шымкенте - ГКП "Таза кала" и ТОО "ЛТД Турмыс"; земельный участок площадью 150 гектаров в Шымкенте, принадлежащий ТОО "Казахский инновационный университет", стоимостью 4,5 млрд тенге; 1,44 гектара земли в санаторно-курортном комплексе "Сарыагаш"; 17 тысяч гектаров земельных участков в Акмолинской области; 3,84 гектара земельного участка в Алматы стоимостью 2,9 миллиарда тенге; 65% уставного капитала ТОО "Найза-БН" (рынок "Барыс-4" в г. Алматы) оценочной стоимостью 1,5 миллиарда тенге", - привел цифры Алипбек. 

 
Также проводится ревизия судебных актов по гражданским делам на предмет выявления фактов незаконного завладения государственным имуществом, уклонения от обязательств, в том числе от налоговых, с целью последующего вывода активов, монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.
 

Сейчас на рассмотрении Верховного суда находится 11 протестов Генеральной прокуратуры о пересмотре судебных решений, состоявшихся в пользу представителей олигополий, на общую сумму порядка 21 миллиарда тенге", - сообщил Алипбек. 

 
Он также проинформировал, что создан веб-сайт комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, который размещен на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов.
 

В нем имеется специальный раздел, через который посетители сайта могут оставлять сообщения или внести предложение по вопросам деятельности комиссии", - сообщил Алипбек.

 
Напомним, комиссия была создана по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ее возглавил генеральный прокурор РК Берик Асылов, в состав вошли первые руководители задействованных правоохранительных, центральных исполнительных органов и ведомств. Глава государства заявил, что намерен лично контролировать деятельность комиссии.
 

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Премьер-министр Казахстана дал ряд поручений в сфере здравоохранения

21.09.2022, 09:50 4311
Премьер-министр Казахстана дал ряд поручений в сфере здравоохранения
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал ряд поручений в сфере здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наша задача - обеспечить каждого гражданина качественной и доступной медицинской помощью. Для этого направляются значительные финансовые средства на строительство объектов здравоохранения, приобретение медицинской техники, внедрение современных технологий, обучение кадров", - сказал глава правительства.

 
Он отметил, что стали доступными дорогостоящие медицинские исследования, такие как, например, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. В прошлом году был открыт первый в странах Центральной Азии центр гамма-нож для радиохирургического лечения заболеваний.
 
Кроме того, значительно повысилась заработная плата медицинских работников. В текущем году средняя зарплата врачей составила 420 тысяч тенге, средних медработников - 234 тысячи тенге. Профессия врача становится привлекательной и престижной.
 
По поручению главы государства разрабатывается пилотный проект "Модернизация сельского здравоохранения".
 
К 2025 году предусматривается строительство 650 объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. Также будет проведена модернизация 32 районных больниц.
 
В целом, по его словам, проводимые системные меры направлены на улучшение качества и доступности здравоохранения. В то же время есть ряд острых вопросов. 
 

Первое. От населения поступают обращения по поводу гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября т.г. подготовить предложения по совершенствованию их финансирования", - сказал Смаилов.

 
Также глава правительства отметил, что ухудшились показатели материнской и младенческой смертности. Это требует принятия неотложных мер и ведения постоянного мониторинга за здоровьем женщин и новорожденных.
 
Требует особого внимания оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.
 

Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров, оснащению детских больниц современным диагностическим и реабилитационным оборудованием", - поручил премьер.

 
Кроме того, по его словам, для укрепления кадрового потенциала за счет республиканского бюджета предусмотрено ежегодное выделение образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям. Регионы также должны увеличивать свои гранты. Это позволит снизить дефицит медицинских кадров.
 

Важен вопрос цифровизации здравоохранения. В этом направлении ведется большая работа. Все меры должны быть направлены на улучшение оперативности оказываемых услуг населению, конфиденциальности и сохранности баз данных пациентов. Совместно с Министерством цифровизации необходимо обеспечить унификацию и интеграцию медицинских информационных систем", - сказал Смаилов.

 
Он поручил Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами и регионами в ноябре этого года обеспечить согласование и утверждение национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".
 

Пожары в Костанайской области: ОАЭ оказали помощь в размере $1 млн на лесовосстановительные работы

21.09.2022, 09:05 5296
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во дворце "Аль-Бахр" состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна. Премьер-министр поблагодарил президента ОАЭ за оказанную помощь в размере $1 млн на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.
 

Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.
 

Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты", - сказал Алихан Смаилов.

 
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают особенные, очень дружественные отношения.
 

Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества", - сказал президент ОАЭ, передав приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.


Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений на 900 миллионов долларов.
 

Рассмотрены вопросы изменения целевого назначения земель сельхозиспользования

20.09.2022, 20:37 14541
Рассмотрены вопросы изменения целевого назначения земель сельхозиспользования
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел заседание межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В заседании приняли участие представители министерств сельского хозяйства, национальной экономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, НПП "Атамекен", а также депутаты мажилиса, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В ходе обсуждений рассмотрены вопросы изменения целевого назначения земель сельскохозяйственного использования и экологического ущерба при использовании земельных участков.
 
Подводя итоги обсуждения, министр финансов поручил Министерству сельского хозяйства дополнительно проработать данные вопросы с заинтересованными государственными органами и НПП"Атамекен" для выработки единой позиции.
 

Столичным налогоплательщикам не нужно проходить перерегистрацию в связи с изменением названия

20.09.2022, 18:51 16436
Столичным налогоплательщикам не нужно проходить перерегистрацию в связи с изменением названия
Фото: pexels.com
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Переименование столицы не приведет к изменениям в регистрационных данных налогоплательщиков, им не нужно проходить перерегистрацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Изменение названия столицы с города Нур-Султана в город Астану не повлечет внесения изменений в регистрационные документы налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц-нерезидентов. Документы с прежним названием столицы будут также действительны и применяться при получении государственных услуг", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

 
Банковские реквизиты для зачисления налогов и платежей в бюджет (БИН, коды органов государственных доходов, ИИК, БИК Комитета казначейства, КБК, КНП) также остаются прежними. 
 
В комитете добавили, что изменятся только наименования органов государственных доходов. 
 
Так, департамент государственных доходов по городу Нур-Султану изменится на департамент государственных доходов по городу Астане, соответственно изменятся наименования районных управлений. 
 

Изменение названий ДГД и УГД никак не повлияет на процедуру оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поскольку при заполнении реквизитов в платежных документах нет необходимости вручную набирать наименование", - подчеркнули в ведомстве. 

 
При оплате налогов через мобильные приложения банков до перерегистрации ДГД и УГД граждане при совершении оплаты могут выбрать из списка старое наименование. 
 
Реквизиты текущих счетов для оплаты налогов и платежей в бюджет размещены на официальном сайте КГД МФ РК по ссылке.
 

 

У Астаны появятся новые флаг и герб

20.09.2022, 17:20 18806
У Астаны появятся новые флаг и герб
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Маслихат столицы на сегодняшнем заседании подготовил проект решения об утверждении новых символов Астаны - флага и герба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября 2022 года. 
 

Герб столицы Республики Казахстан - города Астаны представляет собой круг с изображением двух символов "Байтерек" и "Шанырак" цвета золота на голубом фоне. В основании символа "Байтерек" изображен орнамент "кусканаты", в нижней части которого расположена стилизованная буква "Н", орнамент "кусканаты" и буква "Н" - цвета золота. Внешние края символа "Шанырак" и орнамента "кусканаты" имеют зеленую окантовку. В окаймлении внешнего кольца на красном фоне с левой и с правой стороны расположен орнамент "борікоз" - цвета золота. На нижней части герба имеется надпись ASTANA красного цвета на золотистом фоне. С левой и с правой стороны от слова ASTANA расположены по три симметричные линии - цвета золота", - сообщается в документе. 

 
Флаг города будет представлять собой прямоугольное полотнище голубого цвета с размещением в середине герба города Астаны, от которого во все стороны отходят лучи солнца золотистого цвета.

Документ также определяет порядок использования герба столицы.

Изображение герба города Астаны может помещаться (устанавливаться) в рабочих кабинетах, в залах заседаний, на вывесках государственных органов и иных организаций по желанию их владельцев. Также он может изображаться на транспортных средствах государственных органов, а также в оформлении городского пассажирского транспорта или транспорта специальных служб, находящихся в ведении государственных органов, юридических и физических лиц. Кроме того, герб города может использоваться в художественном оформлении столицы.

При этом его не имеют права использовать юридические лица и индивидуальные предприниматели при изготовлении печатей и штампов.

Напомним, 17 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о возвращении столице прежнего названия - Астана. 
 

Серик Аширов назначен шефом протокола премьер-министра РК

20.09.2022, 14:25 22241
Серик Аширов назначен шефом протокола премьер-министра РК
Фото: telegram/KZgovernment
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Серик Аширов назначен шефом протокола премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола премьер-министра РК", - информирует пресс-служба главы кабмина. 

 
Ранее сообщалось, что назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК. 
 

Президент встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads

20.09.2022, 08:58 28841
Президент встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 20 СЕНТЯБРЯ - В Нью-Йорке глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам встречи о том, что построение Справедливого Казахстана открывает новые возможности для талантливой молодежи.
 
На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbit.com Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Booking.com Алибек Датбаев. Они поделились с президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы. 
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.
 

Токаев принял участие в работе казахстанско-американского инвестиционного круглого стола

20.09.2022, 08:09 27386
Токаев принял участие в работе казахстанско-американского инвестиционного круглого стола
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 20 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе казахстанско-американского инвестиционного круглого стола, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент отметил, что встреча в таком формате стала хорошей традицией, и выразил признательность Торговой палате США и членам Делового совета за содействие в организации этого мероприятия, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В своем выступлении глава государства подробно рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.
 
Лидер Казахстана дал развернутую информацию об экономическом потенциале Казахстана и о принимаемых мерах по повышению инвестиционной привлекательности. В частности, Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможностях для реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической, сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-логистической отраслях, в сферах цифровизации, финансов и возобновляемых источников энергии.
 
Глава государства приветствовал появление новых крупных американских предприятий в Казахстане.
 
Лидер Казахстана подчеркнул, что стратегическое экономическое партнерство между Казахстаном и США будет и впредь диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.
 

Моя команда имеет большой опыт в содействии по привлечению инвестиций, что облегчает вашим компаниям ведение бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 
В мероприятии участвовали руководители крупнейших американских компаний Chevron, ExxonMobil, Fluor, Shell USA, The Solar Turbines, S&P Global, Centrus Energy Corporation, Boeing, Amway, GE International Markets, Honeywell UOP, Philip Morris, Procter & Gamble, Baker Hughes, John Deere, Bechtel, Halliburton, Valmont, Champion Foods, PepsiCo, MasterCard, Citi, McLarty Associates, Macro-Advisory LTD, Private Equity Fund RCF, Brownstein Hyatt Farber Schreck, Greenenberg Traurig LLP, Microsoft, Coursera, StartX, EPAM, Wabtec Corporation, Zscaler, DoorDash, Amazon, Pfizer, Medtronic, Netflix.
 

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