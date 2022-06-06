Президент РК создал комиссию по возврату незаконно вывезенных казахстанцами средств за рубеж

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Президент Казахстана провел телефонные переговоры с лидерами Кыргызстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и приветствовал начало нового этапа развития Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава нашего государства поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана. Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.

Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран. В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе состоявшегося по инициативе узбекской стороны телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане.

Глава нашего государства выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поздравления, отметив, что конституционные реформы нацелены на модернизацию политической и экономической жизни страны.

Президент Казахстана отметил участие в процессе наблюдения за ходом референдума представительной делегации из Узбекистана.

Лидеры двух государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Этому способствует активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран. Динамично растут объемы двустороннего товарооборота, который по итогам первого квартала вырос на 30 % и уже превысил 1 млрд долларов.