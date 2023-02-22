Казахстан передал пять тысячи тонн мазута в качестве гуманитарной помощи Таджикистану

Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану начиная с 2006 года превысил 44 млн долларов

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Душанбе. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на 5 тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Нурмахмаду Ахмадзода, - Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на 5 тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Нурмахмаду Ахмадзода, сообщает пресс-служба МИД РК





В своем выступлении посол отметил, что в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принято решение оказать Таджикистану гуманитарную помощь на сумму 860 млн 805 тысяч тенге (около 1,8 млн долларов) в целях стабильного функционирования важных энергетических объектов страны.





Во внешнеполитическом ведомства Казахстана подчеркнули, что гуманитарный груз - это вклад в обеспечение энергетической безопасности и проявление братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана.





Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте начиная с 2006 года превысил 44 млн долларов.





Напомним, 14 февраля президент Казахстана поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике. Ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.



