60 казахстанских военнослужащих отправились на учения в экзотическую страну

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - На военном полигоне близ индийского города Питхорагарх состоялось открытие совместных казахстанско-индийских учений "КазИнд-2019". Накануне в Индию прибыл отряд военнослужащих Регионального командования "Юг" Сухопутных войск Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На протяжении двух недель 60 казахстанских военнослужащих в составе сводного международного подразделения будут участвовать в совместных тренингах, обмениваться опытом с индийскими коллегами, изучать в теории и отрабатывать на практике действия по блокированию и уничтожению условных незаконных воинских формирований в горных условиях, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

В настоящее время участники учений приступили к формированию сводного подразделения, в которое войдут казахстанские и индийские военнослужащие, по 60 человек от каждой стороны.

Начальник управления организации боевой подготовки управления главнокомандующего сухопутными войсками Казахстана полковник Марат Абдихаликов поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство, а также выразил уверенность в том, что учения принесут обоюдную пользу военнослужащим двух стран в изучении новых методов борьбы с терроризмом.

Командир 111-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Индии генерал Мандэл отметил, что бойцы его подразделения рады возможности принять участие в совместных учениях, изучить новый опыт и поделиться своим.

В военном ведомстве пояснили, что учения проводятся в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии. Планируется, что для наблюдения за ходом учений в Индию прибудет заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Казахстана генерал-майор Даулет Оспанов.

Это уже не первый опыт совместной работы казахстанских и индийских военнослужащих. Первые учения "КазИнд" прошли в 2018 году в Казахстане - в Гвардейском гарнизоне. Тогда в ходе совместных практических действий был отработан единый алгоритм войсковых действий по борьбе с незаконными воинскими формированиями. Военнослужащие двух стран получили хороший опыт совместной работы.

В прошлогодних учениях "КазИнд-2018" от Казахстана была задействована та же самая воинская часть Регионального командования "Юг", что в эти дни находится в Индии.

Напомним, ранее на полигоне Сарышаган в Карагандинской области в ходе совместных учений Казахстана и России провели боевые пуски ракет

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