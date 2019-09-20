На Сарышагане в ходе совместных учений Казахстана и России провели боевые пуски ракет

В ходе заключительного этапа совместных учений ракетных войск и артиллерии подразделения осуществили пять боевых пусков ракет. Четыре пуска произвели ракетные войска казахстанской армии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Удары по объектам условного противника нанесли тактические ракетные комплексы "Точка-У" и ракетные системы залпового огня "Смерч", - уточнили в ведомстве.
Ракетные формирования российской армии осуществили один пуск баллистической оперативно-тактической ракеты "Искандер".
В пресс-службе также отметили, что, помимо ракетных формирований, в учениях от Вооруженных сил Казахстана задействованы расчеты метеорологической станции Vaisala, переносного спутникового комплекса "Ирбис", беспилотных летательных аппаратов Sky-Lark и Wing Loong. Российская армия представлена оперативной группой Центрального военного округа и ракетной бригадой, а также стартовой батареей ракетного дивизиона "Искандер" и батареей зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
В целом учения состоят из трех этапов, на протяжении которых постепенно наращивается боевая обстановка. По сценарию практические действия проходят в условиях, когда незаконные вооруженные формирования активизировали свою деятельность в приграничных территориях страны, представляя угрозу региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВС РК полковник Аскар Жоламанов, в ходе учений совершенствуются боевое слаживание и полевая выучка частей и подразделений, а также повышаются практические навыки командиров и штабов по подготовке и ведению боевых действий.
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