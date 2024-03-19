660 тысяч казахстанцев отправили свои деньги на псевдопомощь - АФМ

Случаи использования краудфандинга в целях личного обогащения участились в Казахстане

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.





Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование.





Глава АФМ Дмитрий Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощи малоимущим".





Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся", - отметил он.





В ходе заседания была отмечена необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.