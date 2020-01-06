Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Казахстан ввел 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии, следующих транзитными рейсами, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2020 года, согласно постановлению правительства РК, действует 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания в РК и выезда из Республики Казахстан для граждан Китайской Народной Республики и Республики Индия, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда и Тараз, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

По информации ведомства, в пунктах пропуска будут проставляться штампы в паспорта транзитных граждан КНР и Индии с указанием времени пересечения государственной границы Казахстана.

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