Система Orphus

Казахстан ввел 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии, следующих транзитными рейсами

05.01.2020, 14:57 10261
Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Казахстан ввел 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии, следующих транзитными рейсами, передает Kazakhstan Today.
 
С 1 января 2020 года, согласно постановлению правительства РК, действует 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания в РК и выезда из Республики Казахстан для граждан Китайской Народной Республики и Республики Индия, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда и Тараз, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
 
По информации ведомства, в пунктах пропуска будут проставляться штампы в паспорта транзитных граждан КНР и Индии с указанием времени пересечения государственной границы Казахстана.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая