Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане оформление приглашений для иностранцев перевели в электронный формат, передает Kazakhstan Today.

В текущем квартале МВД перевело услугу "Приглашение иностранца" в электронный формат. Оформление приглашения на въезд - это одна из наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых Министерством внутренних дел. И именно эта процедура иностранным гражданам, желающим приехать в Казахстан, доставляла лишние хлопоты и отнимала время: сбор документов, личная явка в посольство Казахстана и ожидание ответа, которое могло затянуться на 30 и более дней. Теперь эту услугу можно получить, не выходя из дома, всего за 5 дней на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz", - сообщила пресс-служба ведомства.

В личном кабинете на визово-миграционном портале лицу, оформляющему приглашение иностранца, необходимо: заполнить заявку и внести данные иностранца; через платёжный шлюз электронного правительства оплатить государственную пошлину (0,5 МРП за каждого приглашаемого); спустя 5 рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит 10-значный регистрационный номер приглашения, который необходимо сообщить иностранному гражданину.

После этого иностранному гражданину необходимо заполнить заявку на визово-миграционном портале, и спустя 15 минут он получит электронную визу. Ему следует распечатать электронную визу и предъявить сотрудникам Пограничной службы при прохождении паспортного контроля на границе Казахстана.

Как отметили в МВД, в настоящее время услуга получения электронного приглашения иностранцам доступна для оформления однократных электронных виз категорий "В1", "В2" и "В3" для въезда в Казахстан с деловыми целями и категории "В10" - с частными целями.

В настоящее время с помощью электронной визы можно пройти паспортный контроль в международных аэропортах городов Нур-Султана и Алматы. Распространить такой порядок в других пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан планируется в течение 2020 года", - отметили в ведомстве.

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