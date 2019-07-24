Казахстан установил безвизовый режим с 61 страной

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Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Казахстаном установлен безвизовый режим с 61 страной, передает Kazakhstan Today.

В одностороннем порядке предоставлен безвизовый режим 45 странам сроком до 30 суток без необходимости регистрации в органах миграционной службы. На двусторонней основе заключены соглашения с 19 странами (Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия и Украина - до 90 суток, Азербайджан, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Куба, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Турция и Эквадор - до 30 суток, Гонконг - до 14 суток), сообщили в комитете миграционной службы МВД РК.

В ведомстве отметили, что по закону "О миграции населения" иностранцы обязаны оформить регистрацию в течение пяти дней после въезда в Республику Казахстан.

Регистрация оформляется следующими способами: граждан 56 экономически развитых и социально стабильных стран, а также всех иностранцев регистрирует Пограничная служба при въезде в РК; въезжающих по визам (адрес регистрации прописывается в при оформлении приглашении и при пересечении границы активируется) - в электронном виде через Визовый миграционный портал либо Портал электронного правительства , при этом на электронный адрес принимающей стороны поступает регистрационная карточка; при личном обращении принимающей стороны в территориальное подразделение миграционной службы, где также выдаётся регистрационное свидетельство", - напомнили в МВД.

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