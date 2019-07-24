Въезжающие в Казахстан с электронной визой иностранцы освобождаются от регистрации в миграционной службе

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Иностранцы, въезжающие в Казахстан с электронной визой, освобождаются от регистрации в миграционной службе, передает Kazakhstan Today.

С начала 2019 года в Казахстане в пилотном режиме запущен механизм оформления однократной визы для иностранцев в электронном формате. Электронная виза оформляется через Визово-миграционный портал (www.vmp.gov.kz). Электронная виза оформляется на основании приглашения казахстанской стороны, которое оформляется в подразделениях миграционной службы", - сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК.

Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и на лечение - 23 государств.

Паспорт, предоставляемый получателем визы, не должен вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, не должен содержать оговорок, записей, подчисток и исправлений, вырванных или расшитых страниц; иметь не менее двух чистых страниц. Срок его действия не должен истекать ранее трех месяцев с даты окончания срока действия запрашиваемой визы. Паспорт также не должен иметь отметок о продлении срока действия.

При замене проездного документа (паспорта) электронную визу необходимо получить повторно. В случае несоответствия информации в электронной визе и проездном документе, удостоверяющем личность, электронная виза считается недействительной, и это может послужить причиной отказа во въезде в Казахстан.

Иностранцы могут въезжать в Казахстан и выезжать из Казахстана с использованием электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Нур-Султан и Алматы. При прохождении государственной границы и во время пребывания в стране иностранец должен иметь при себе паспорт и электронную визу в распечатанном виде.

Иностранцы, имеющие электронную визу, освобождаются от регистрации в органах миграционной службы. Принимающие лица должна информировать миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Казахстане в текущем году были изменены правила оформления приглашений на въезд иностранцев . Согласно изменениям, приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в МВД РК либо в госкорпорацию "Правительство для граждан" по месту своей регистрации определенный набор документов.

Кроме этого, лица без гражданства и иностранцы, временно пребывающие на территории РК, теперь могут пройти регистрацию в миграционных ЦОНах . Ранее эта услуга предоставлялась территориальными подразделениями Министерства внутренних дел.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства