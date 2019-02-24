Иностранцы получили возможность проходить регистрацию в миграционных ЦОНах

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Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане лица без гражданства и иностранцы, временно пребывающие на территории РК, теперь могут пройти регистрацию в миграционных ЦОНах. Ранее эта услуга предоставлялась территориальными подразделениями Министерства внутренних дел, передает Kazakhstan Today.

Для регистрации мигрантам необходимо предоставить действительный документ, удостоверяющий личность иностранца либо лица без гражданства с визой на въезд и пребывание в РК, миграционную карточку с отметкой о пересечении границы, а также заполнить ходатайство в произвольной форме. Для регистрации услугополучателей, срок временного пребывания которых больше шести месяцев, дополнительно предоставляются два заполненных адресных листка прибытия, заполненный талон статучета к листку прибытия, фото размером 3,5 на 4,5 сантиметра. Срок оказания госуслуги - один рабочий день, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Таким образом, в настоящее время через миграционные ЦОНы оказываются такие услуги, как выдача и продление разрешений на трудовую деятельность мигрантам, формирование ИИН и регистрация иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в РК. В ближайшем будущем в миграционные ЦОНы также будут переданы услуги по приему и согласованию приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан, а также оформлению документов на выезд за пределы РК на ПМЖ", - отмечается в сообщении.

Сейчас в Казахстане функционируют 13 миграционных ЦОНов. Открытие еще четырех запланировано до конца текущего года.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что ранее на выдачу и продление разрешений на работу мигрантам приходилось тратить от трех до пяти дней, теперь этот процесс осуществляется через миграционные ЦОНы в течение двух часов. Здесь трудовым мигрантам оказываются все необходимые услуги, включая медицинский осмотр, дактилоскопию, оформление страхового полиса и присвоение ИИН. Ожидается, что с упрощением процесса получения госуслуг иностранцами будут минимизированы и коррупционные риски в этой сфере.

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