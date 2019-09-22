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Токаев примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

21.09.2019, 16:57 7507
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Kazakhstan Today.
 

В период с 23 по 25 сентября 2019 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Нью-Йорк (США) для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook. 

 
Глава государства выступит на Общих дебатах Генассамблеи, которые в этом году пройдут на тему "Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода", а также на политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.
 
Кроме того, планируются встречи Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций, представителями американского бизнеса, транснациональных компаний, политических и экспертных кругов США.
 

Участие президента Казахстана в Высоком сегменте ГА ООН направлено на продвижение ряда внешнеполитических инициатив нашей страны, в том числе в сферах нераспространения и разоружения, миротворчества, противодействия терроризму. Широкой международной аудитории также будет представлено видение Казахстана относительно таких актуальных вопросов глобальной повестки дня, как устойчивое развитие, продовольственная безопасность, всеобщий охват услугами здравоохранения и образования, деградация окружающей среды", - пояснил Уали.

 
Ожидается, что в работе Генассамблеи примут участие 196 делегаций, около 100 лидеров государств, более 80 глав правительств и внешнеполитических ведомств стран-членов ООН. В рамках ее работы планируется проведение 630 различных встреч.
 

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