Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Kazakhstan Today.

В период с 23 по 25 сентября 2019 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Нью-Йорк (США) для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

Глава государства выступит на Общих дебатах Генассамблеи, которые в этом году пройдут на тему "Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода", а также на политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.

Кроме того, планируются встречи Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций, представителями американского бизнеса, транснациональных компаний, политических и экспертных кругов США.

Участие президента Казахстана в Высоком сегменте ГА ООН направлено на продвижение ряда внешнеполитических инициатив нашей страны, в том числе в сферах нераспространения и разоружения, миротворчества, противодействия терроризму. Широкой международной аудитории также будет представлено видение Казахстана относительно таких актуальных вопросов глобальной повестки дня, как устойчивое развитие, продовольственная безопасность, всеобщий охват услугами здравоохранения и образования, деградация окружающей среды", - пояснил Уали.

Ожидается, что в работе Генассамблеи примут участие 196 делегаций, около 100 лидеров государств, более 80 глав правительств и внешнеполитических ведомств стран-членов ООН. В рамках ее работы планируется проведение 630 различных встреч.

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