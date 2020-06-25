Токаев посетил военный парад по случаю 75-летия Победы

Москва. 24 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, передает Kazakhstan Today.

Юбилейный парад наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным, также посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, член президиума Боснии и Герцеговины от Сербов Милорад Додик, а также руководители ряда международных организаций, сообщила пресс-служба Акорды.

В юбилейном параде приняло участие более 13 тыс. военнослужащих, 216 единиц военной техники, 75 единиц различного типа боевых летательных аппаратов.

По Красной площади парадным маршем прошли 53 пешие колонны. Торжественным строем промаршировали 13 расчётов, представлявших вооружённые силы стран СНГ и других иностранных государств.

От Республики Казахстан участие в параде приняли 55 военнослужащих воинских частей десантно-штурмовых войск.

Напомним, что дата проведения парада, 24 июня, приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году.

В своем сегодняшнем обращении Владимир Путин отметил , что невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия.

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