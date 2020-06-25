Путин: Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия

Москва. 24 июня. Kazakhstan Today - В Москве проходит Парад в честь 75-летия Великой Победы , передает Kazakhstan Today.

Дата проведения парада, 24 июня, приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году.

На парад Победы в Москву прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, сообщает пресс-служба Кремля.

В Параде наряду с российскими военнослужащими приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.





Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Наши уважаемые зарубежные гости! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с 75 й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте. В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя бился за Родину, кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас", - сказал президент России и объявил минуту молчания.

Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ - миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия. Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг - помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад - в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны", - продолжит президент России.

Он отметил, что вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчётах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Дорогие друзья! Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Великой Отечественной войны!" - завершил свою речь Владимир Путин.

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