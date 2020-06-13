Цифровизация позволила в 765 раз уменьшить нарушения в сфере госзакупок за 5 лет

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Цифровизация Министерства финансов в сфере госзакупок за 5 лет уменьшила нарушения в 765 раз. Об этом сообщил на отчетной встрече министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал о проделанной работе в 2019 году и за 5 месяцев 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Автоматизирован весь процесс госзакупок. Объем госзакупок составил более 3,9 трлн тенге. Наибольшая экономия в 361 млрд тенге зафиксирована в 2019 году при общей экономии порядка 1 трлн тенге за последние 3 года. Стоит отметить, что цифровизация Министерства финансов в сфере госзакупок за 5 лет уменьшила нарушения в 765 раз", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ожидается запуск Электронного магазина, который сократит закуп из одного источника и позволит приобретать товары на конкурентной основе за 1 день.

Кроме того, будет создан Электронный депозитарий, который позволит автоматически рассчитывать опыт работы потенциальных поставщиков, исключая человеческий фактор и коррупционные риски.

Наряду с этим, планируется внедрить рейтингово-балльную систему в процессе госзакупок, при которой веб-портал будет автоматически присваивать поставщикам соответствующий рейтинг, учитывая ценовые и качественные критерии.

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