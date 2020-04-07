Тараз с 7 апреля закроют на карантин

Тараз. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Таразе с ноля часов 7 апреля вводится режим карантина, передает Kazakhstan Today.

Постановлением главного государственного санитарного врача РК, для усиления безопасности граждан страны и региона от распространения коронавирусной инфекции, с ноля часов 7 апреля 2020 года, на территории города Тараза вводится режим карантина с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Будет запрещен въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию и с территории города, за исключением: медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-спасательных служб, органов правопорядка; автотранспортных средств, транспортирующих продовольственные товары, медицинские изделия и препараты, товары первой необходимости; лиц и автотранспортных средств, имеющих разрешение выданное оперативным штабом.

Кроме того, ограничивается движение общественного транспорта для пассажирских перевозок с 20.00 до 07.00.

Запрещается свободное передвижение людей и личного транспорта по территории города Тараза, за исключением: передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы для организаций, деятельность которых включена в список отраслей, утвержденный оперативным штабом; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий, обращения за медицинской помощью; посещения государственных учреждений в целях получения государственной и социальной помощи.

Запрещается нахождение и передвижение лиц группами более 3 человек, за исключением членов семьи, а также несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Жителям старше 65 лет не выходить из домов и квартир на улицу без особой надобности.

Останавливается деятельность торгово-развлекательных центров, детских учреждений, рынков, объектов торговли непродовольственными товарами, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных аптек, пунктов торговли товарами первой необходимости, торговли автозапчастями для сельскохозяйственной техники, кормов для сельхозживотных.

Работа объектов питания должна осуществляться только по принципу "доставки до клиентов" с 10.00 до 22.00.

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