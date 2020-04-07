Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане составляет 584

Всего, по информации оперативного штаба Госкомиссии, в стране подтверждено 584 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане - 219;
Алматы - 116;
Кызылординской области - 37;
Карагандинской области - 32;
Атырауской области - 29;
Туркестанской области - 28;
Жамбылской области - 28;
СКО - 25;
Акмолинской области - 23;
Шымкенте - 14;
Актюбинской области - 11;
Алматинской области - 10;
ВКО - 5;
ЗКО - 2;
Мангистауской области - 3;
Павлодарской области - 1;
Костанайской области - 1.
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