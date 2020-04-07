Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане составляет 584

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.05 5 апреля зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Атырауской области - 6 случаев, в Карагандинской области - 1 случай, в Кызылординской области - 6 случаев, передает Kazakhstan Today.

Всего, по информации оперативного штаба Госкомиссии, в стране подтверждено 584 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане - 219;

Алматы - 116;

Кызылординской области - 37;

Карагандинской области - 32;

Атырауской области - 29;

Туркестанской области - 28;

Жамбылской области - 28;

СКО - 25;

Акмолинской области - 23;

Шымкенте - 14;

Актюбинской области - 11;

Алматинской области - 10;

ВКО - 5;

ЗКО - 2;

Мангистауской области - 3;

Павлодарской области - 1;

Костанайской области - 1.

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