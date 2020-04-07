Система Orphus

Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане составляет 584

06.04.2020, 08:00 9289
Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане составляет 584
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.05 5 апреля зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Атырауской области - 6 случаев, в Карагандинской области - 1 случай, в Кызылординской области - 6 случаев, передает Kazakhstan Today.
 
Всего, по информации оперативного штаба Госкомиссии, в стране подтверждено 584 случаев регистрации коронавируса, из них:
 
в Нур-Султане - 219;
 
Алматы - 116;
 
Кызылординской области - 37;
 
Карагандинской области - 32;
 
Атырауской области - 29;
 
Туркестанской области - 28;
 
Жамбылской области - 28;
 
СКО - 25;
 
Акмолинской области - 23;
 
Шымкенте - 14;
 
Актюбинской области - 11;
 
Алматинской области - 10;
 
ВКО - 5;
 
ЗКО - 2;
 
Мангистауской области - 3;
 
Павлодарской области - 1;
 
Костанайской области - 1.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая