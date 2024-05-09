08.05.2024, 18:49 17631
В Акмолинской области депутата обвиняют в жестоком убийстве собаки
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Кокшетау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Зерендинского района стали очевидцами вопиющего случая. Люди рассказывают, что местный депутат партии Amanat переехал собаку, сообщает Instagram-страница Sinegor.
Утром перед началом рабочего дня Аугалиев Кайрат Досымович хладнокровно переехал лежавшую на парковке собаку! На глазах у коллег поставил машину, вышел и пошел "работать"! Он даже не подошел, не проявил сочувствия! Эту собаку мы всем зданием всю зиму прикармливали, не давая ей погибнуть в морозы!" - рассказали очевидцы убийства животного.
По данному факту в настоящее время проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Ранее автомобилиста, привязавшего к машине собаку и заставившего ее бежать за ним на большой скорости, оштрафовали в Конаеве.
В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине и таким образом ее "выгуливал". При этом у животного все лапы были разбиты в кровь.
До этого за подобное издевательство над собакой полицейские оштрафовали жителя Туркестанской области.
Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта 2022 года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
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08.05.2024, 16:59 19761
Солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части в Атырауской области
Фото: кадр из видео Минобороны
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Атырау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая солдат срочной службы самовольно покинул одну из воинских частей Атырауского гарнизона, прихватив с собой оружие.
8 мая 2024 года в одной из воинских частей Атырауского гарнизона зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием, сообщили в Атырауском гарнизоне.
В настоящее время солдат находится в расположении части.
Ранее в Telegram-канале Atyrau online появилась информация, что в ночь с 7 на 8 мая солдат войсковой части 41433 сбежал с оружием и боеприпасами. При попытке задержать его солдат якобы открыл огонь.
06.05.2024, 19:29 59396
В Шымкенте полицейский напал на трех девушек
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Две девушки шли по улице Туркестанская, когда заметили другую девушку, которую удерживали насильно два парня. По словам жительниц Шымкента, они услышали крики о помощи и не смогли остаться в стороне, сообщает городское издание Shymkent Online.
Девушки позвонили в полицию, после этого им позвонили с неизвестного номера и попросили прийти в участок.
Еще чуть позже на место явился мужчина в полицейской форме, который не предъявил документов и не представился. Это вызвало у девушек подозрения. Они попытались зафиксировать ситуацию на видео, но полицейский агрессивно отреагировал, атакуя одну из них и отталкивая.
При попытке помочь они узнали, что девушка, которую удерживали, была сестрой парней. Братья пытались привести ее домой к матери насильно, невзирая на учебу и работу девушки. Мать, по словам пострадавшей, применяет к ней насилие.
После попытки написать заявление девушке звонили с неизвестных номеров и просили решить вопрос "по-доброму".
Ситуацию прокомментировали в полиции Шымкента:
По данному факту в отношении сотрудника начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства".
06.05.2024, 17:14 62496
Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила о бытовом насилии: МИД отзывает дипломата
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Супруга советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах заявила о бытовом насилии.
Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму... за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие", - цитирует правозащитница Дина Тансари обращение.
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию.
Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
05.05.2024, 20:08 84381
Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сыну, жестоко избившему пожилую незрячую мать, дали 10 суток ареста, сообщает департамент полиции Алматы.
По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в полиции.
Вместе с тем 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма.
Напомним, 4 мая стало известно о жестоком избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы. Незрячую женщину избил собственный сын. По словам очевидцев, он регулярно злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и наносит побои матери. Однако полиция применяет по отношению к садисту максимум административный арест либо отправляет его на принудительное лечение от алкоголизма, после которого он возвращается и продолжает систематические истязания.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия подписал президент. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
05.05.2024, 10:38 103036
Насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее
Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности
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Семей. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее изнасиловавшего малолетнего ребенка извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов подсудимого Г., который был осужден по 4-й части статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего", - пишет Abai news.
Согласно материалам дела, насильник, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.
В суде гражданин Г. вину не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей", - отметили в суде.
Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Ранее в Алматинской области насильник трех девочек получил пожизненный срок. Его супругу приговорили к 25 годам лишения свободы.
Напомним, насильникам детей ограничат въезд в Казахстан.
05.05.2024, 09:56 104381
Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых
Фото: КНБ РК
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе комитета.
Задержания прошли 2 и 3 мая в Астане и Павлодаре.
Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.
В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение уголовных и экстремистских преступлений", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статьям 256 "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и 405 "Организация и участие в деятельности запрещенного общественного или религиозного объединения" УК РК.
Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.
Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.
Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
04.05.2024, 19:34 133801
В Костанае главный бухгалтер ветстанции перечислял деньги на счет брата
Бухгалтер оштрафован на 6 600 000 тенге
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Костанай. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае главный бухгалтер ветеринарной станции предстал перед судом по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки, сообщает пресс-служба суда.
7 июня 2023 года между подрядчиком ИП "А." в лице руководителя А. и заказчиком КГП "Ветеринарная станция Костанайского района" в лице руководителя Б. был заключен договор на установку газового оборудования на транспортные средства на сумму 2 398 800 тенге. Подрядчик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме.
Подсудимый К., используя свое служебное положение, склонил А. через его помощника к даче взятки Б., сообщив заведомо ложные сведения о том, что его руководство просит А. передать 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий, непредъявление требований о гарантийном обслуживании установленного газового оборудования на транспортные средства.
18 сентября 2023 года А. перечислил требуемую сумму на указанный подсудимым счет в банке, принадлежащий его брату.
Впоследствии К. был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.
Суд назначил окончательное наказание К. в виде штрафа в размере 26,7-кратной суммы взятки, что составляет более 6 600 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
В доход государства обращена сумма взятки 250 000 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
04.05.2024, 13:59 139966
Находившегося 20 лет в международном розыске иностранца задержали в области Абай
Мужчина водворен в изолятор временного содержания
Фото: Depositphotos
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Семей. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай задержали гражданина Республики Таджикистан, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение хулиганства, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности", - заявил заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.
Ранее вовлекавшего людей в вооруженные конфликты иностранца задержали в аэропорту Алматы.
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