Токаев поздравил Жандарбека Малибекулы с 80-летним юбилеем

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил автора государственного герба РК Жандарбека Малибекулы с 80-летием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня автору государственного герба Республики Казахстан, общественному деятелю, известному архитектору Жандарбеку Малибекулы исполнилось 80 лет. Президент Касым-Жомарт Токаев передал теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилея Жандарбека Малибекулы", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
Президент в своем поздравлении отметил заслуги Жандарбека Малибекулы в деле построения и развития Независимого Казахстана и столицы, пожелал ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.
В преддверии праздника Наурыз в Акорде во время церемонии вручения государственных наград Касым-Жомарт Токаев наградил Жандарбека Малибекулы орденом "Барыс" I степени", - добавил Берик Уали.