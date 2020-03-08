Аскар Мамин поздравил женщин Казахстана с 8 Марта

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Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поздравил женщин Казахстана с Международным женским днем - 8 Марта, передает Kazakhstan Today.

Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем! Этот весенний день озаряет нас светом ваших улыбок. Вы не только заботитесь о своих семьях, родных и близких, но и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Вы дарите окружающим любовь и заботу, тепло материнского очага. Мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам! Будьте здоровы, любимы и счастливы!" - говорится в поздравлении премьер-министра РК, опубликованном на сайте primeminister.kz .

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