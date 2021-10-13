В Казахстане завершились испытания броневика "Барыс 8х8"

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Закон разработан в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные.
Документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности.
Также законом предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.
Кроме того, законопроект предусматривает обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.
Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.
Кроме того, законом предусматривается продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.
Также предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на Портал социальных услуг.
Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов представил президенту информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об обеспечении доступным жильем граждан, стоящих в очереди, решении проблемы трехсменных школ, привлечении инвестиций и мерах по стабилизации цен на социально значимые продукты, усилении обратной связи в рамках концепции "Слышащего государства", сообщает пресс-служба Акорды.
По словам акима, в 2021 году в столице будет построено 10 тысяч социальных квартир, тогда как в 2020 году их было построено 7 тысяч, в 2019 году - 2900, в 2018 году - 1800. Кроме того, строительство в текущем году 15 школ позволило создать порядка 40 тысяч ученических мест.
Кроме того, глава государства был проинформирован по вопросам завершения объектов долевого строительства, газификации, развития окраин, цифровизации и благоустройства.
Алтай Кульгинов также отчитался о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы, касающихся газификации, привлечения инвестиций, решения вопросов долевого строительства и бесперебойного проведения отопительного сезона.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил проект приказа "Об утверждении порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В проекте приказа определяются следующие понятия:
- безнадзорные животные - собаки и кошки, у которых невозможно установить владельца; животное, убежавшее от владельца и находящееся без надзора со стороны владельца или сопровождающего лица (выгульщика);
- бродячие животные - одичавшие собаки и кошки, сбивающиеся в стаи, больные опасными для человека заболеваниями. Бродячие животные не имеют опознавательных знаков принадлежности кому-либо, в числе которых ошейник, поводок, микрочипы, клеймо, бирки и жетоны с контактными номерами владельца;
- регулирование численности животных, не содержащихся человеком, но обитающих в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и проводится методами биостерилизации или биологическими методами, а при невозможности их использования - методами эвтаназии.
Отлов безнадзорных и бродячих животных производится в целях:
- регулирования их численности методами биостерилизации;
- возвращения владельцам;
- их обустройства.
Порядок предусматривает, что безнадзорные и бродячие собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.
При отлове безнадзорных и бродячих животных не должны применяться технические приспособления и ветеринарные препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья. Отловленные безнадзорные и бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, где содержатся два месяца, до выдачи владельцу безнадзорного животного либо до момента передачи третьему лицу.
Кроме того, не допускается жестокое обращение с безнадзорными и бродячими животными.
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными включают в себя:
- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
- содержание безнадзорных и бродячих животных в приютах для животных в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными";
- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных безнадзорные и бродячие животные;
- возврат безнадзорных и бродячих животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;
- размещение в приютах для животных и содержание в них безнадзорных и бродячих животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
При отлове безнадзорных и бродячих животных должны соблюдаться следующие требования:
- стерилизованные безнадзорные и бродячие животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
- животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
- применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;
- ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье;
- ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны вести видеозапись процесса отлова безнадзорных и бродячих животных и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи;
- ветеринарная служба или ИП и юридические лица, осуществляющие отлов безнадзорных и бродячих животных, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган.
Заниматься отловом безнадзорных и бродячих животных в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.
Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении безнадзорных и бродячих животных, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в местный исполнительный орган, местный исполнительный орган - осуществлять организацию мероприятий и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов.
При этом содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных, не допускается.
Указывается, что при возврате безнадзорных и бродячих животных на прежние места их обитания ветеринарная служба или ИП и юридические лица обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.
Проект приказа размещен на сайте
"Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 25 октября.