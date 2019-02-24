Комитет по информационной безопасности выявил 92 опасных интернет-ресурса за 2018 год

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В результате мониторинга казахстанского сегмента сети Интернет посредством системы "WebTotem", в 2018 году специалистами Комитета по информационной безопасности МОАП РК (КИБ) было выявлено 92 веб-сайта, на которых была зафиксирована подмена главной страницы ресурса (дефейс), а также добыча криптовалюты (майнер), передает Kazakhstan Today.

К примеру, в декабре прошлого года специалистами КИБ был выявлен поддельный сайт театра, который визуально был похож на официальный сайт театра. С его помощью злоумышленники осуществляли продажу фиктивных билетов. КИБ направил все материалы по данному инциденту в правоохранительные органы, которые приняли необходимые меры по отношению к ресурсу-клону, чтобы приостановить мошенническую деятельность", - сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Дмитрий Голобурда в ходе заседания коллегии МОП РК.

Он также отметил, что наряду с мониторингом Казнета на предмет различных уязвимостей и угроз, Комитет по информационной безопасности совместно с КНБ РК проводит системную работу по выстраиванию архитектуры в сфере информационной безопасности.

Основной задачей комитета в современных условиях станет использование новых аппаратно-программных средств и усовершенствование национальной законодательной базы в сфере информбезопасности. Еще один акцент мы сделаем на работе по повышению культуры кибербезопасности среди населения, в том числе и среди государственных служащих", - подчеркнул он.

В частности, разрабатывается законопроект "Об информационной безопасности", создана концепция "Киберщит", приняты Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержден Перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также разработан Национальный антикризисный план реагирования на компьютерные атаки".

Кроме того, в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" на базе ГТС КНБ РК были созданы испытательные лаборатории, в которых производится весь спектр исследований уязвимостей и вредоносного программного обеспечения.

Эти и другие меры, принятые за период работы Комитета по информационной безопасности, повлияли на позиции Казахстана в рейтинге Международного Союза Электросвязи. Так, за период с 2016 по 2017 годы страна поднялась в рейтинге по информационной безопасности на 20 позиций (со 103-го на 82-е место)", - отметили в пресс-службе Министерства.

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