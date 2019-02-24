Мажилисмен Сапиев досрочно сложил полномочия

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Серик Сапиев досрочно сложил полномочия, передает Kazakhstan Today.

Представление о досрочном прекращении полномочий озвучил член Центральной избирательной комиссии Бахыт Мелдешов, пишет Kazpravda.kz

ЦИК Казахстана на основании заявления о подаче в отставку вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Казахстана Сапиева Серика Жумангалиевича", - сказал Мелдешев.

После голосования, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин поблагодарил экс-мажилисмена за работу.

От имени всего депутатского корпуса выражаем вам благодарность за совместную работу в парламенте. Желаем вам успехов на новой должности на госслужбе. Уверен, что там вы также будете одерживать большие победы", - сказал спикер.

В свою очередь, Сапиев отметил неоценимый опыт, который приобрел за время работы депутатом.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы выразить благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, главе нашего государства, за оказанное доверие. Я также хотел поблагодарить вас, уважаемый Нурлан Зайруллаевич, и каждого из вас, уважаемые коллеги, за советы, за поддержку, за тот неоценимый опыт, который я приобрел в мажилисе. Я думаю, что мы также будем продолжать тесно работать с вами во благо нашей страны и общества", - заключил Сапиев.

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