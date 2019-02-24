Казахстан сохранил свои позиции в страновом рейтинге по индексу восприятия коррупции

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В 2018 году Казахстан удержал свою позицию в страновом рейтинге по Индексу восприятия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Согласно итоговому страновому рейтингу международной организации "Тransparency International", в 2018 году Казахстан удержал свою позицию в 31 балл, который ранее был достигнут в 2017 году в индексе восприятия коррупции. Казахстан оценивался в девяти исследованиях.

По результатам 2019 года мы получим еще лучшую оценку. Уверен, что еще 1-2 бала мы прибавим. Говорить об этом мне позволяют высокие результаты совместной работы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции с гражданским обществом. Во-первых, у нас идет большой прогресс в противодействии коррупции, во-вторых в развитии демократии и во взаимодействии граждан с государством", - отметил председатель попечительского совета "Transparency International Kazakhstan" Марат Шибутов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По его мнению, удержание Казахстаном своих позиций в рейтинге индекса восприятия коррупции на фоне общемирового кризиса демократии и роста транснациональной и локальной коррупции свидетельствует о положительной динамике страны в противодействии коррупции.

Казахстан, являясь участником данного рейтинга с 1999 года, впервые набрал 2017 году 31 балл, что позволило выйти из категории наиболее коррумпированных стран, и в 2018 году уверенно удержал свои позиции в страновом рейтинге", - подчеркнул он.

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