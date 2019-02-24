Сагинтаев и Медведев обсудили дальнейшие планы сотрудничества по Байконуру

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, стороны обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему углублению и расширению взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической сферах, а также в области освоения космоса и цифровизации. Рассмотрены перспективы в развитии потенциала сотрудничества по "Байконуру". Отдельное внимание было уделено вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества.
Также Сагинтаев и Медведев рассмотрели ход реализации Плана совместных действий РК и РФ на 2019-2021 годы, подписанного главами двух государств в ходе ХV Форума межрегионального сотрудничества. Большое внимание при этом уделяется решению вопросов активизации взаимодействия в сфере туризма, в первую очередь, в приграничных регионах.
По информации пресс-службы, двусторонний товарооборот за январь - ноябрь 2018 года составил $15,7 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Во внешнеторговом обороте Казахстана доля России составляет почти 19%, страна занимает 4-е место по экспорту казахстанской продукции.
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