Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанцы перед выездом за границу могут в онлайн-режиме узнать о налоговой задолженности, передает Kazakhstan Today.

Сегодня любой налогоплательщик может получить в онлайн-режиме актуальные сведения о налоговой задолженности по своему БИН/ИИН через электронные сервисы, которые реализованы на E.gov, портале КГД, в Кабинете налогоплательщика, электронных сервисах банков", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

Также, по информации ведомства, в 2018 году в пилотном режиме для плательщиков Карагандинской и Северо-Казахстанской областей запущен новый сервис о предстоящих платежах по налогу на транспортные средства. Услугу физические лица могут получить на портале E.gov и портале КГД, в текущем году сервис будет интегрирован с системами банков. Таким образом можно узнать предстоящую сумму налога до наступления срока оплаты, а также одновременно произвести оплату налога через электронные сервисы по готовым реквизитам. По результатам успешного проведения пилота сервис будет тиражирован по стране по всем налогам физических лиц.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в августе и декабре 2019 года планируется на всей территории Казахстана запуск смс-рассылки по информированию о предстоящих платежах по налогам физических лиц, в апреле и октябре - смс-рассылки о задолженности.

Таким образом налогоплательщикам предоставлена возможность узнать о наличии задолженности заблаговременно до выезда за границу. Однако, это не гарантирует оплату с их стороны. Для таких случаев предусмотрена возможность оплаты задолженности на месте через терминалы и мобильные приложения в режиме реального времени, то есть в течение нескольких минут после оплаты можно получить актуальные сведения о погашении задолженности", - рассказали в КГД.

При этом в ведомстве отметили, что прямое взаимодействие с банками позволило сократить до нескольких минут время получения информации о платежах. Ранее информация поступала от Комитета казначейства в течение 2-3 рабочих дней.

Напомним, что выезд за границу Казахстана ограничен, если сумма налоговой задолженности превышает 20 МРП (50 500 тенге).

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