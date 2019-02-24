Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Государственные больницы передадут медвузам в качестве собственных клинических баз

Сегодня премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по дальнейшему обеспечению реализации поставленных главой государства задач, озвученных 30 января на расширенном заседании правительства, сообщает портал primeminister.kz

В частности, для усиления практической подготовки медицинских работников Министерству здравоохранения необходимо внести предложения по переходу на современные программы обучения по международным стандартам с акцентом на практические навыки. Совместно с акимами Минздраву поручено проработать вопрос по передаче в текущем году медицинским вузам государственных больниц в качестве собственных клинических баз.

В свою очередь Министерству национальной экономики совместно с Минфином, МОН и акимам поручено проработать вопрос по передаче функций строительства и ремонта школ с их финансированием на уровень регионов. Это позволит упростить бюджетный процесс и, соответственно, ускорит строительство или ремонт этих школ.

Перед МНЭ и Минфином поставлена задача принять меры по упрощению порядка исчисления и уплаты в виде единого платежа социальных платежей с фонда оплаты труда. Также указанные ведомства должны провести работу по объединению налогов для физических лиц на землю и строения в единый налог на недвижимость. При этом будет рассмотрен вопрос отмены земельного налога по многоквартирным жилым домам.

Кроме того, Министерству труда и соцзащиты населения совместно с МНЭ, Минфином, МОН поручено обеспечить запуск комплексной системы непрерывного обучения (life-long learning) действующих работников. Также будет изучена возможность применения налоговых вычетов на расходы по обучению персонала предприятий в партнерстве с работодателями. В соответствии с поручением, правительство рассмотрит механизмы оплаты образовательных курсов по переподготовке и повышению квалификации на ваучерной основе. Одновременно на базе электронной Биржи труда будет обеспечен запуск Общенационального онлайн-портала обучения с большим перечнем учебных курсов, как по профессиональным, так и "мягким" навыкам и сертификация по полученным навыкам, признаваемая работодателями.

Министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать меры по кардинальному пересмотру существующих бизнес-процессов в госорганах, и в первую очередь, с полным отказом от бумажного и переходом на электронный документооборот с 2020 года.

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