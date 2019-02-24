Токаев назвал нерешенные проблемы свободной торговли в ЕАЭС

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Председатель сената РК Касым-Жомарт Токаев назвал нерешенные проблемы свободной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

Выступая на правительственном часе по вопросам реализации торговой политики Казахстана в ЕАЭС, Токаев напомнил, что 6 декабря 2018 года главы государств-членов приняли Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, определив будущий вектор развития Союза.

В числе ключевых направлений - обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей путем полного устранения барьеров и максимального сокращения изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на рынке ЕАЭС.

Это важно, учитывая, что со стороны государств-участников все еще предпринимаются протекционистские меры по защите своих внутренних рынков без учета интересов стран-партнеров. Среди наиболее чувствительных проблем, препятствующих свободной торговле в рамках ЕАЭС, можно назвать значительное количество барьеров во взаимной торговле, сложности при транзите товаров, доступе на внутренние рынки, "негласный запрет" на ввоз отдельных товаров, препятствия со стороны местных региональных властей. Несмотря на задекларированное отсутствие внутренних таможенных границ, наши предприниматели сталкиваются с их наличием в "завуалированном" виде", - сказал спикер сената.

По его словам, все это негативно сказывается на взаимной торговле, создает скептическое отношение к евразийской интеграции в бизнес-сообществе, препятствует развитию интеграции в целом.

Неблагоприятное влияние на реализацию интеграционного потенциала ЕАЭС оказывают турбулентность на мировых финансовых и товарных рынках, продолжающееся санкционное противостояние, что требует улучшения координации торгово-экономической политики государств - участников", - добавил Токаев.

Он отметил и перспективы, которые имеет Казахстан в связи с формированием единого рынка ЕАЭС. В частности, возможность реализовать экспортный потенциал отечественной электроэнергетической отрасли в рамках создаваемого в союзе электроэнергетического рынка.

К 2025 году в рамках ЕАЭС будут сформированы общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. К этому направлению нам нужно подходить очень внимательно, мы не должны допустить роста розничных цен на ГСМ на внутреннем рынке. Для упрощения транзита казахстанских товаров и их перемещения в рамках Союза, а также для развития связей с партнерами в странах ЕАЭС большое значение имеет реализация совместных проектов в сфере цифровизации в рамках Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Мы должны получить реальный экономический эффект от развития единого цифрового пространства. В этом контексте большой интерес представляет казахстанская инициатива по созданию Евразийской электронной биржи труда", - указал председатель сената.

Он обратил внимание и на то, что "для отечественного бизнеса большие возможности открывает предоставление государствами-членами ЕАЭС друг другу национального режима в сфере государственных закупок".

Участие в закупках государств-членов ЕАЭС откроет казахстанскому бизнесу рынок объемом более $100 млрд, что в 12 раз больше отечественного рынка государственных закупок", - проинформировал Токаев.

Он подчеркнул, что евразийская интеграция должна основываться исключительно на экономической целесообразности, и главным двигателем интеграционных процессов служат именно экономические интересы.

Нам не следует увлекаться и частым внесением поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе. Это новый документ, принятый всего пять лет назад. Это может привести к искушению постоянно корректировать договор и в целом к искажению самой сути интеграции. Все предложения должны подвергаться тщательному анализу и оценке, прежде всего в рамках Евразийской комиссии", - призвал спикер сената.

Он порекомендовал правительству Казахстана "направить усилия на эффективную защиту отечественных товаропроизводителей, чтобы оградить наш рынок от импорта товаров, которые могли бы иметь казахстанское происхождение".

Это не имеет ничего общего с протекционизмом. Следует занимать принципиальную позицию на переговорах в рамках интеграционных организаций или с отдельными государствами", - резюмировал Токаев.

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