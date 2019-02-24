Глава государства посетил премьеру оперы "Евгений Онегин"

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил премьеру оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин" в постановке главного дирижера театра "Астана Опера" А. Бурибаева и итальянского режиссера-постановщика Д. Ливермора, передает Kazakhstan Today.

"Главные партии спектакля исполнили артисты оперы Республики Казахстан и Российской Федерации А. Исаев, Т. Мусабаев, Г. Чеплакова, А. Ниязова, М. Чотабаев, Ж. Тапин, Д. Хамзина, Т. Вицинская и другие", - сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев также побеседовал с генеральным директором Большого театра России В. Уриным.

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