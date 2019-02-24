Минфин Казахстана разработал дорожную карту по сокращению теневого импорта из КНР

"Особое внимание будет уделено совершенствованию таможенного администрирования. Нами разработана соответствующая дорожная карта по сокращению теневого импорта из КНР и внесена для одобрения в правительство", - сказал министр финансов Казахстана Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве.
По его словам, ее реализация позволит сократить расхождения во взаимной статистике внешней торговли с Китаем и получить в бюджет до 200 млрд тенге дополнительных налоговых поступлений.
Также он сообщил, что в 2019 году будет реализован комплекс мероприятий, направленный на сокращение теневого оборота в экономике на 40%, включая поощрение бизнеса к использованию безналичного расчета. 29 декабря 2018 года постановлением правительства РК принят соответствующий план мероприятий, который уже реализуется.
Мы проводим работу по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам реабилитации и банкротства. Основная проблема в отсутствии в действующем законодательстве четких критериев для входа в процедуры реабилитации и банкротства, а также длительность этих процедур. В настоящее время законопроект разработан и находится уже в мажилисе парламента", - проинформировал глава ведомства.
Кроме того, он рассказал о реализации Комплексного плана приватизации. "На 2019 год нами планируется приватизация дополнительно 123 объекта государственной собственности", - сказал Алихан Смаилов.
Помимо этого, по его информации, в текущем году продолжится совершенствование в сфере государственных и квазигосударственных закупок.
В частности, будут разработаны правила закупок для квазигосударственного сектора, которые будут стимулировать закупки государственных компаний среди отечественных производителей товаров, работ и услуг.
Проводится реорганизация Службы экономических расследований путем передачи ее в Комитет финансового мониторинга Минфина. Необходимые законодательные нормы уже приняты. В настоящее время проводится принятие соответствующих подзаконных актов. Работа обновленного СЭР будет строиться на усилении аналитической и IT-составляющих за счет обработки данных из всех доступных источников информации, в том числе от банков и других организаций. Упор будет делаться на предупреждение, выявление условий и причин финансовых преступлений, пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и борьбу с теневой экономикой", - отметил министр.
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