Минфин Казахстана разработал дорожную карту по сокращению теневого импорта из КНР

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Министерство финансов РК разработало дорожную карту по сокращению теневого импорта из КНР, передает Kazakhstan Today.

"Особое внимание будет уделено совершенствованию таможенного администрирования. Нами разработана соответствующая дорожная карта по сокращению теневого импорта из КНР и внесена для одобрения в правительство", - сказал министр финансов Казахстана Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, ее реализация позволит сократить расхождения во взаимной статистике внешней торговли с Китаем и получить в бюджет до 200 млрд тенге дополнительных налоговых поступлений.

Также он сообщил, что в 2019 году будет реализован комплекс мероприятий, направленный на сокращение теневого оборота в экономике на 40%, включая поощрение бизнеса к использованию безналичного расчета. 29 декабря 2018 года постановлением правительства РК принят соответствующий план мероприятий, который уже реализуется.

Мы проводим работу по внесению изменений и дополнений в законодательство по вопросам реабилитации и банкротства. Основная проблема в отсутствии в действующем законодательстве четких критериев для входа в процедуры реабилитации и банкротства, а также длительность этих процедур. В настоящее время законопроект разработан и находится уже в мажилисе парламента", - проинформировал глава ведомства.

Кроме того, он рассказал о реализации Комплексного плана приватизации. "На 2019 год нами планируется приватизация дополнительно 123 объекта государственной собственности", - сказал Алихан Смаилов.

Помимо этого, по его информации, в текущем году продолжится совершенствование в сфере государственных и квазигосударственных закупок.

В частности, будут разработаны правила закупок для квазигосударственного сектора, которые будут стимулировать закупки государственных компаний среди отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Проводится реорганизация Службы экономических расследований путем передачи ее в Комитет финансового мониторинга Минфина. Необходимые законодательные нормы уже приняты. В настоящее время проводится принятие соответствующих подзаконных актов. Работа обновленного СЭР будет строиться на усилении аналитической и IT-составляющих за счет обработки данных из всех доступных источников информации, в том числе от банков и других организаций. Упор будет делаться на предупреждение, выявление условий и причин финансовых преступлений, пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и борьбу с теневой экономикой", - отметил министр.

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