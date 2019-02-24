Коррупционные риски при организации работы по профилактике религиозного экстремизма обсудили в Астане

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня Комитет общественного согласия Министерства общественного развития Казахстана провел семинар-совещание, на котором эксперты обсудили вопросы предотвращения нарушений законности при организации работы по профилактике религиозного экстремизма, передает Kazakhstan Today.

В семинаре приняли участие сотрудники комитета и его подведомственных организаций, представители региональных управлений по делам религий, члены неправительственных организаций ОО "Контртеррористический комитет", "Конгресс религиоведов", "Организация ветеранов", ОФ "Молодежный патриотический центр "Арлан", "Улагат" и другие.

Перед участниками выступили представители Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Они рассказали о мерах, принимаемых для повышения уровня антикоррупционной культуры в обществе, а также дали ряд советов о том, как действовать, чтобы предотвратить любые нарушения законодательства в сфере организации работы по профилактике религиозного экстремизма.

Также выступили представители Генеральной прокуратуры Казахстана с информацией о результатах мероприятий, проведенных для профилактики нарушений в сфере религиозного экстремизма. Участникам семинара подробно разъяснили действие внедренных в практику механизмов, в том числе проведенного анализа коррупционных рисков и мониторинга действий, предшествующих нарушениям. Рекомендовано придерживаться установленных стандартов, принимать меры финансового контроля и другие инструменты.

Коррупционные проявления препятствуют прогрессивному и поступательному развитию общества, поэтому государству и всем институтам гражданского общества необходимо объединить усилия в противодействии этому негативному явлению, а именно - в формировании атмосферы нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, выявлению и устранению условий и причин, способствующих совершению правонарушений не только в отдельных коллективах, но и в обществе в целом", - сказал вице-министр общественного развития Берик Арын.

Присутствовавшие на мероприятии религиозные деятели - представители Духовного управления мусульман Казахстана, Православной и Католической церквей - согласились с необходимостью исключить коррупционную составляющую в вопросах профилактики экстремизма. Они отметили, что все религии отвергают коррупцию в любых ее проявлениях, что доказано постулатами священных книг. По итогам мероприятия был выработан ряд рекомендаций по дальнейшей деятельности в сфере организации мероприятий, направленных на профилактику религиозного экстремизма.

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