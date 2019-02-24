Министр обороны Казахстана проверил воинские учреждения

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Глава военного ведомства Нурлан Ермекбаев посетил с проверкой управление начальника тыла и вооружения, главное управление специальных войск, центры военных представительств и метрологического обеспечения и стандартизации, передает Kazakhstan Today.

В ходе проверки министр обороны заслушал доклады начальников учреждений о результатах текущей деятельности и готовности к выполнению поставленных задач. Ознакомился с работой Центра управления материально-технического обеспечения, Главного ракетно-артиллерийского управления, абонентского пункта специальных связей и медицинского пункта", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

По итогам проверки главой военного ведомства даны указания по дальнейшему совершенствованию повседневной деятельности подразделений и укреплению финансово-хозяйственной дисциплины.

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