В Казахстане ужесточат правила допуска журналистов на мероприятия

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Министерство культуры и информации вынесло на обсуждение проект поправок в приказ министра "Об утверждении Правил аккредитации журналистов", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, "для аккредитации журналиста при аккредитующей организации собственником средства массовой информации либо редакцией собственника средства массовой информации подается заявление за подписью главного редактора либо собственника средства массовой информации по форме, согласно приложению к настоящим Правилам".

К заявлению прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста; копия свидетельства о постановке на учет периодического печатного издания или информационного агентства либо теле-, радиоканала, выданного уполномоченным органом в области средств массовой информации либо телерадиовещания; письменное согласие журналиста (в произвольной форме) на соблюдение внутреннего распорядка аккредитующей организации и регламента, установленного модератором. Также необходимы копии документов, подтверждающих наличие договорных отношений между журналистом и средством массовой информации.

В случае если заявление подается от представителя редакции средства массовой информации, к заявлению, кроме указанных документов, прилагается доверенность собственника средства массовой информации на проведение процедуры аккредитации журналиста.

В случае, если заявление подается от собственника интернет-ресурса, к заявлению еще прилагается документ, подтверждающий право собственности на интернет-ресурс.

Непредоставление указанных документов является основанием для отказа в аккредитации журналиста, так же, как и наличие решения суда, вступившего в законную силу, о приостановлении либо прекращении выпуска СМИ либо выхода в эфир теле-, радиоканала.

Также в аккредитации может быть отказано при отсутствии возможности размещения журналистов в помещениях, где проводятся заседания, совещания и другие мероприятия при условии аккредитации и размещения в помещениях иных журналистов.

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