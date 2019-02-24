Районные акиматы Астаны проводят неделю открытых дверей

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Каждый житель Астаны, в том числе многодетные матери, могут обратиться в районные акиматы со своими вопросами в течение недели открытых дверей, которая будет проводиться в период с 13 по 22 февраля, передает Kazakhstan Today.

При этом запланированный ранее на 15 февраля в концертном зале "Астана" (Конгресс-холл) прием граждан отменен, пишет официальный сайт столичного акимата.

Учитывая большое количество желающих задать вопросы, руководством города было принято решение отменить ранее запланированный на 15 февраля текущего года прием граждан и провести неделю открытых дверей. Для удобства граждан приемы будут проводиться во всех районах города - Алматы, Байконыр, Есиль, Сарыарка - с участием уполномоченных государственных органов (управления занятости и социальных программ, общественного здравоохранения, образования и другие)", - отмечено в сообщении.

По данным акимата, заявления, поданные многодетными матерями 6 февраля, были систематизированы, проанализированы и направлены вместе с рекомендациями на рассмотрение рабочей группой по усилению мер по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан, созданной при правительстве РК.

Ожидается, что по направленным запросам в течение двух месяцев будут приняты комплексные меры по исполнению задач главы государства, в том числе по решению вопросов малообеспеченных и многодетных семей.

До сегодняшнего дня по поручению акима столицы Бахыта Султанова районными акиматами начиная с 7 февраля проводятся приемы многодетных матерей и граждан с обращениями, на которых подробно рассматривается каждый случай и решается максимально оперативно. Теперь для более эффективной проработки вопроса было принято решение отменить прием 15 февраля и запустить неделю открытых дверей в районных акиматах", - резюмировали в акимате.

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