Нуркенов назначен заместителем акима Астаны

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима столицы Нурлан Нуркенов назначен заместителем акима, передает официальный сайт столичного акимата.

Заместитель акима будет курировать вопросы внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – уроженец Целинограда, родился 3 ноября 1976 года. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, Национальную школу государственной политики Академии при президенте РК, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал менеджером в МЧП "Шамшырак" в 1995 году.

С 2003 по 2006 год работал главным специалистом отдела организационно-инспекторской работы, заведующим отделом производственной сферы аппарата акима Астаны.

С 2006 по 2010 год был заместителем, заведующим отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента РК.

В 2010 году назначен руководителем в ТОО "Молдір су", Астана.

С 2013 по 2014 год – аким Бурабайского района. В 2014 году назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам производственной сферы. В 2017 году назначен государственным инспектором администрации президента РК.

Женат, имеет четверых детей.

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