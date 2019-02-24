Президент Казахстана в апреле встретится с главами государств Центральной Азии

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - В апреле текущего года в Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

По его информации, 25-26 февраля в Астане состоятся межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Казахстана и Узбекистана. Казахстанскую сторону в консультациях представит заместитель министра Галымжан Койшыбаев, Узбекистан - первый заместитель министра Илхомжон Неъматов.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимодействие в рамках международных и региональных структур, а также ход подготовки Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, планируемой в апреле текущего года в Ташкенте", - указал Смадияров.

Он отметил, что Узбекистан для Казахстана является братской страной, ключевым политическим и экономическим партнером в регионе. Между двумя государствами сформировались крепкие и доверительные отношения, основанные на взаимном уважении и добрососедстве.

Кроме этого, добавил представитель МИД РК, Астана и Ташкент традиционно придерживаются близких позиций по актуальным вопросам международной повестки дня, в частности, разделяют общее видение в деле укрепления мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном масштабах. Стороны также придают важное значение взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ООН, ОИС, СНГ, ШОС, ОБСЕ и других многосторонних структур.

В свою очередь, Казахстан уделяет серьезное внимание развитию экономических связей с Узбекистаном. По данным МИД, объем двусторонней торговли за 2018 год составил $2 млрд 488 млн, что на 25,3% выше, чем за 2017 год. Экспорт из Казахстана в Узбекистан вырос на 31,6% и достиг $1 млрд 643 млн. Импорт из Узбекистана вырос на 14,8% и составил $845 млн.

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