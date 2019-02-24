В Алматы задержали нарушителей, пытавшихся сорвать отчетную встречу акима города с населением

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали нарушителей общественного порядка, пытавшихся сорвать отчетную встречу акима Алматы с населением, передает Kazakhstan Today.

Перед отчетной встречей акима Алматы с населением рядом лиц были предприняты попытки сорвать мероприятие. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранительных органов, нарушители общественного порядка продолжали препятствовать проведению мероприятия", - сообщила пресс-служба городского Департамента полиции.

В связи с этим в соответствии с пунктом 1 статьи 434 КоАП РК правонарушители были задержаны правоохранительными органами и доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств и принятия мер согласно действующему законодательству, добавили в ведомстве.

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