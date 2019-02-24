Опубликован полный текст разъяснения КС РК о толковании нормы о досрочном прекращении полномочий президента

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - На официальном сайте Конституционного совета Республики Казахстан опубликовано нормативное постановление от 15 февраля 2019 года №1 "Об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан", в котором говорится о толковании нормы о досрочном прекращении полномочий президента, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в документе, "в целом из содержания пункта 3 статьи 42 Конституции усматривается, что досрочное прекращение президентских полномочий - это следствие возникновения отдельных обстоятельств экстраординарного характера, влекущих преждевременное погашение выданного народом мандата высшего должностного лица на руководство государством".

Отмечается, что вступление в должность вновь избранного президента Республики является основанием для досрочного прекращения полномочий президента Республики в случае проведения внеочередных президентских выборов в порядке, определенном пунктом 3-1 статьи 41 Конституции.

Досрочное освобождение от должности главы государства связано с устойчивой неспособностью осуществления им своих обязанностей по болезни. Это предполагает наличие такого постоянного и необратимого расстройства функций организма, которое препятствует надлежащему выполнению полномочий президента Республики. Процедура установления данного обстоятельства и порядок прекращения президентских полномочий по этому основанию закреплены пунктом 1 статьи 47 Конституции", - сказано в постановлении.

В нем также уточняется, что "отрешение президента Республики от должности в качестве основания, влекущего преждевременное прекращение его полномочий, обусловлено только фактом совершения главой государства государственной измены. Порядок выдвижения обвинения, организации его расследования и принятия окончательного решения регламентирован пунктом 2 статьи 47 Основного Закона".

Такое обстоятельство, как смерть человека, носит объективный характер и является естественным основанием досрочного прекращения полномочий президента Республики, поскольку прекращается предусмотренная пунктом 1 статьи 13 Конституции общая правосубъектность лица как гражданина Республики Казахстан", - говорится в документе.

Уточняется, что досрочное освобождение от должности президента Республики по болезни и отрешение его от должности представляют собой меры вынужденного принудительного воздействия на высшее должностное лицо вне зависимости от его волеизъявления в рамках принципа единства и разделенности государственной власти, механизма сдержек и противовесов. Соответственно, в качестве гарантии от злоупотребления другими ветвями власти данными экстраординарными механизмами в обоих случаях в пунктах 1 и 2 статьи 47 предусмотрено наличие заключения Конституционного совета о соблюдении установленных конституционных процедур.

Конституционный Совет полагает, что пункт 3 статьи 42 Конституции Республики не содержит полный перечень оснований досрочного прекращения полномочий президента Республики Казахстан.

"В частности, он прямо не предусматривает и в то же время не запрещает досрочное прекращение полномочий главы государства на основании его персонального волеизъявления, к примеру, в форме отставки, обусловленной причинами личного и иного характера. Названное основание охватывается содержанием использованного в данной норме словосочетания "а также в случае досрочного освобождения… президента от должности…", которое имеет широкий смысл", - говорится в постановлении.

Конституционный совет считает, что право главы государства на досрочное прекращение своих полномочий по личным основаниям (право на отставку) является неотъемлемым элементом президентской формы правления и конституционного статуса президента Республики Казахстан. Свобода волеизъявления присуща президенту Республики и как человеку, и как гражданину Казахстана и вытекает также из содержания пункта 1 статьи 13, пункта 1 статьи 24 и иных норм Конституции.

Данный вывод поддержан представителями всех государственных органов и экспертами, участвовавшими в заседании Совета.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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