Парламент Казахстана ратифицировал соглашение ОДКБ об информационной безопасности

Как ранее сообщили в пресс-службе сената, соглашение подписано главами государств-членов ОДКБ 30 ноября 2017 года в Минске.
Согласно нормам закона, стороны обеспечивают дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств - членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, предпринимают совместные усилия по формированию правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной правовой базы, также содействуют формированию практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности", - пояснили в сенате.
Также соглашение предусматривает обмен результатами научно-исследовательских работ между участниками сторон, принятие согласованных меры по совершенствованию технологической основы обеспечения информационной безопасности.
Кроме того, документом предусматривается защита информации, передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, доступ и распространение которой ограничены в соответствии с законодательством сторон.
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