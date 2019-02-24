Парламент Казахстана ратифицировал соглашение ОДКБ об информационной безопасности

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон РК "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности", передает Kazakhstan Today.

Как ранее сообщили в пресс-службе сената, соглашение подписано главами государств-членов ОДКБ 30 ноября 2017 года в Минске.

Согласно нормам закона, стороны обеспечивают дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств - членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, предпринимают совместные усилия по формированию правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной правовой базы, также содействуют формированию практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности", - пояснили в сенате.

Также соглашение предусматривает обмен результатами научно-исследовательских работ между участниками сторон, принятие согласованных меры по совершенствованию технологической основы обеспечения информационной безопасности.

Кроме того, документом предусматривается защита информации, передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, доступ и распространение которой ограничены в соответствии с законодательством сторон.

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