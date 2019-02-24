В Алматы обсудили перспективы сотрудничества мегаполиса с ФРГ и Грецией

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек провел ряд двусторонних встреч с послами Федеративной Республики Германия и Греческой Республики. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также перспективы развития туризма и обмена опыта в сфере инноваций, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на влияние кризисных явлений в мировой экономике, за девять месяцев прошлого года товарооборот между Алматы и ФРГ увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В городе действуют 254 компании с участием германского капитала, отметили в пресс-служба акима города.

Примером плодотворного сотрудничества стал запуск казахстанско-германско-гонконгского завода Falcon Eurabus по сборке электроавтобусов третьего поколения с первым в регионе автопарком на 300 мест.

По словам посла ФРГ Тило Клиннера, укреплению деловых связей также способствует ежегодный бизнес-форум "День Германской экономики в Казахстане". Активно развивается культурный и образовательный обмен благодаря Казахстанско-Немецкому университету, Немецкой службе академических обменов DAAD, а также единственному в СНГ немецкому драматическому театру.

В свою очередь, глава дипломатической миссии Греции в Казахстане Александрос Катранис подчеркнул, что Алматы становится все более интересной туристической дестинацией региона. Перспективной сферой для сотрудничества является взаимообмен опытом в технологическом развитии городов.

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