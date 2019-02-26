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Сменился прокурор Тараза

25.02.2019, 14:16 10207
Сменился прокурор Тараза
Foto: Arnapress.kz
Тараз. 25 февраля. Kazakhstan Today - Прокурором Тараза назначен Елдос Амирхан, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года старший советник юстиции Амирхан Елдос Тургынбайулы назначен прокурором города Тараза", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

 
Амирхан работает в органах прокуратуры с 2002 года.
 
Ранее занимал должности заместителя, начальника управления по представительству интересов государства в судах прокуратуры Жамбылской области, старшего прокурора отдела по рассмотрению ходатайств участников процесса и представлений прокуроров Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, старшего помощника генерального прокурора группы по надзору за применением законов о рассмотрении обращений и приему граждан.
 
С июля 2017 года проходил службу в должности старшего помощника генерального прокурора Центра правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры.
 

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