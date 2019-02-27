Сменился посол Казахстана в ОАЭ

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сменился посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме этого, указом президента РК Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в ОАЭ.

По данным пресс-службы МИД РК, Мадияр Менилбеков родился 8 февраля 1978 года в Меркенском районе Жамбылской области. В 2002 году окончил университет "Исламский призыв" в Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр филологии.

Являлся старшим преподавателем Египетского университета исламской культуры "Нур-Мубарак", старшим преподавателем Академии государственного управления при президенте РК.

В разные годы занимал должности третьего секретаря департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан, атташе, третьего, второго секретаря посольства РК в ОАЭ, первого секретаря департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2012-2015 годах - советник посольства РК в ОАЭ, в 2015-2017 годах - советник-посланник посольства РК в ОАЭ. В 2017-2019 годах являлся генеральным консулом РК в Дубае.





Владеет арабским и английским языками. Женат, трое детей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства