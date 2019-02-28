Социально уязвимые казахстанцы смогут оформить жилищные займы под 2-3% через Жилстройсбербанк

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане по программе "Нурлы жер" для малообеспеченных многодетных семей построят более 40 тыс. арендных квартир. Кроме этого, такие семьи смогут оформить жилищные займы под 2-3% по системе Жилстройсбербанка. Такие поручения дал правительству президент РК на съезде партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

Поручаю правительству в рамках программы "Нурлы жер" построить более 40 тыс. арендных квартир для малообеспеченных семей из числа многодетных. На эти цели в ближайшие семь лет будет выделено дополнительно 50 млрд тенге ежегодно", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил необходимость повышения доступности приобретения жилья для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы.

Для этой категории граждан поручаю разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% через систему Жилстройсбербанка. Но для этого ЖССБ нужны будут деньги. Поручаю выделять ежегодно по 50 млрд тенге", - сообщил президент РК.

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