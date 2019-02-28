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Назарбаев призвал МОН не внедрять трехъязычие "топорными" методами

27.02.2019, 12:56 11746
Назарбаев призвал МОН не внедрять трехъязычие "топорными" методами
Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today – Президент РК Нурсултан Назарбаев призвал Министерство образования и науки не спешить с внедрением трехъязычия без соответствующей подготовки учителей. Об этом он заявил сегодня на XVIII съезде партии "Нур Отан", передает корреспондент агентства.
 

Реформы в образовании нужно довести до логических результатов. Современные реалии требуют обучения новым навыкам и компетенциям, и трехъязычие должно стать нормой. Наши дети – это дети планеты, они учатся во всем мировом пространстве, в лучших вузах. Поэтому они должны владеть родным казахским, русским и международным английским языком", - сказал глава государства.

 
При этом он подчеркнул, что "не надо это делать топорно, сначала нужно педагогов подготовить… А наше министерство поставило задачу прямо завтра начать преподавать".
 
Он предложил для подготовки казахстанских учителей приглашать педагогов из-за рубежа. 
 
Также президент Казахстана заявил, что МОН "движется в правильном направлении", но населению необходимо разъяснять принимаемые реформы.
 

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