Казахстанских призывников предложили оповещать через соцсети и мессенджеры

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Казахстанских призывников предложили оповещать через СМС, соцсети и мессенджеры, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве обороны РК сегодня обсудили актуальные вопросы совершенствования работы местных органов военного управления. На мероприятии, прошедшем под руководством главы ведомства Нурлана Ермекбаева, подчеркнуто, что продолжаются случаи уклонения молодежи от призыва на воинскую службу, в связи с чем предлагается рассмотреть возможность повышения ответственности призывников на законодательном уровне, сообщила пресс-служба МО РК.

На встрече также выявлены проблемы при оповещении призывников о необходимости явки в местные органы военного управления (МОВУ). Некоторые начальники МОВУ крупных городов и районов отметили, что их сотрудники вынуждены жертвовать личным свободным временем и посвящать дни напролет поиску недобросовестных молодых людей, уклоняющихся от призыва по тем или иным причинам.

В целях решения этого вопроса министр в качестве одной из мер предложил внедрить новые способы оповещения призывников, в том числе рассмотреть в рамках программы по цифровизации армии возможность использования электронного оповещения в виде рассылок через СМС или популярные социальные сети и мессенджеры", - отметили в пресс-службе.

Предметом серьезных дискуссий стал вопрос профилактики правонарушений в органах военного управления, причем как со стороны сотрудников МОВУ, так и гражданских лиц. Речь шла об имеющих место фактах взяточничества, в том числе путем организации посреднических услуг.

Министр поручил взять этот вопрос на особый контроль и "вывести на чистую воду" должностных лиц и посредников, причастных к незаконным отсрочкам от призыва. Более того, поручено продолжить работу по полному оснащению МОВУ видеокамерами, которые уже показывают хорошие результаты в выявлении правонарушений на местах.

По словам Ермекбаева, большая часть вопросов мобилизационной подготовки законодательно возлагается на акиматы, которые должны организовывать и обеспечивать своевременное оповещение и доставку граждан, подлежащих призыву, поставку транспортных средств и так далее.

В организации данной работы с лучшей стороны показывают себя акиматы Астаны, Алматы и Кызылординской области. В то же время имеются ухудшения в работе по призыву граждан на воинскую службу в Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Отмечено, что это зачастую связано с недостатком должной поддержки со стороны местных исполнительных органов", - резюмировали в ведомстве.

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