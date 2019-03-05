Избран новый состав общественного совета МВД

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - В МВД под председательством министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева состоялось заседание рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел в связи с завершением полномочий предыдущего состава, действовавшего с 2016 по 2018 годы, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания министр отметил, что одной из важнейших задач является доверие населения.

"Мы хотим, чтобы общественность доверяла полиции, а полиция твердо и безупречно стояла на страже порядка. Полиция должна быть ближе к народу и учитывать мнение общественности по тому или иному вопросу, связанному с работой органов внутренних дел. Наиболее важной целью Общественного совета при МВД является достижение максимальной согласованности интересов граждан, общественности с практической деятельностью полиции", - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Всего для участия в конкурсе на членство в Общественном совете поступило 25 заявлений и предложений, которые в установленном порядке были зарегистрированы.

Членами рабочей группы проведено голосование. С соблюдением требований законодательства, в соответствии с которым в составе Совета гражданское общество представляют не менее 2/3 от общего числа членов, а от государственного органа - не более 1/3, избран новый состав Общественного совета.

В новом составе общественного совета МВД - 20 представителей гражданского общества. Состав совета утвержден приказом министра и опубликован на интернет-портале МВД.

В завершение Ерлан Тургумбаев поблагодарил представителей общественности за активную гражданскую позицию и пожелал успехов в работе по созданию конструктивных основ сотрудничества государственного и неправительственного секторов в области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, реализации политики по пропаганде правового сознания, законопослушного и здорового образа жизни.

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