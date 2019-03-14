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Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане пересмотрят параметры назначения соцвыплат при утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы, передает Kazakhstan Today.

В мажилисе в рамках заседания Комитета палаты по социально-культурному развитию состоялась презентация проекта нового закона "Об обязательном социальном страховании". Как рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, законопроект предусматривает пересмотр параметров назначения социальных выплат по трем видам социальных рисков: утрата трудоспособности, потеря кормильца и потеря работы, проинформировала пресс-служба мажилиса.

В целях усиления взаимосвязи между размерами соцвыплат и стажем участия в системе предлагается пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает пять лет. Данный коэффициент применяется при определении размера трех видов социальных выплат: по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы.

На сегодня максимальная величина данного коэффициента составляет 1,0 для казахстанцев со стажем участия от пяти лет и выше. Таким образом, при прочих равных условиях получатели соцвыплат со стажем 60 месяцев и со стажем 120 месяцев имеют одинаковый размер выплат. В этой связи предлагается при стаже участия до 71 месяца (включительно) сохранить действующие коэффициенты стажа участия, при этом за каждый последующий полный год, сверх 60 месяцев, повышать коэффициент на 2%.

Для получателей соцвыплат по утрате трудоспособности размер социальной выплаты предлагается определять напрямую в зависимости от степени утраты общей трудоспособности (от 30% до 100%), установленной на основании проведенной медико-социальной экспертизы. На сегодня применяются усредненные коэффициенты утраты общей трудоспособности, при этом максимальное значение при 100% степени утраты общей трудоспособности составляет 0,7.

Для повышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается повысить размеры соцвыплат через изменение коэффициентов количества иждивенцев. Так, коэффициент количества иждивенцев в случае потери кормильца - участника системы: при одном иждивенце предлагается повысить с 40% до 50%; при двух - с 50% до 65%; при трех - с 60% до 80%; при четырех и более иждивенцах - с 80% до 100%.

В целом рост каждого коэффициента составляет порядка 25% от прежней величины. В случае потери кормильца - участника системы со стажем участия в системе 85 месяцев, при среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге, семье из одного иждивенца размер выплаты при новых параметрах составит 23 907 тенге, что на 30% выше размера выплаты при действующих параметрах (18 390 тенге). С учетом государственного социального пособия по потере кормильца общая сумма выплаты вырастет с 43 910 тенге до 49 448 тенге.

Также законопроектом предлагается пересмотреть параметры назначения социальной выплаты по потере работы. В частности, повысить коэффициент замещения дохода с 30% на 40%; увеличить продолжительность соцвыплаты по потере работы с четырех до шести месяцев в зависимости от стажа участия в системе. В итоге при применении новых параметров социальная выплата по потере работы для участника системы со стажем участия 85 месяцев при среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге вырастет с 30 000 тенге до 41 600 тенге. Данная выплата будет осуществляться шесть месяцев вместо действующей в настоящее время в течение четырех месяцев.

Кроме этого, с учетом проводимой политики социальной защиты материнства и детства, для обеспечения новорожденных детей и их родителей, вне зависимости от статуса их занятости, равными правами на выплаты до достижения ребенком одного года на минимально гарантированном уровне - на уровне пособий из республиканского бюджета предлагается в случае возобновления получателем трудовой (предпринимательской) деятельности продолжать социальные выплаты, при этом размеры выплат из ГФСС будут снижаться до уровня государственного пособия. При этом в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком за нее, как и прежде, государство дополнительно вносит обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в совокупности с исчисленными из социальных выплат взносами на уровне ее перечислений до выхода в декрет. Размер государственного пособия по уходу за ребенком до одного года из республиканского бюджета в 2020 году составит: на одного ребенка - 15 050 тенге; на двух детей - 17 794 тенге; на трех детей - 20 512 тенге; на четырех и более детей - 23 255 тенге.

В результате принятия законопроекта ожидается, что рост размеров социальных выплат по трем видам социальных рисков для 200 тыс. получателей составит в среднем 30%. Это положительно повлияет на повышение уровня заинтересованности граждан в формальной занятости, усилит социальную защищенность работающих граждан и окажет стимулирующее воздействие на участие работающих граждан в системе обязательного социального страхования.

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