Абдыкаликова проинформировала о мерах господдержки социально уязвимых категорий населения

Атырау. 13 марта. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова в Атырау провела личный прием граждан по вопросам социальной защиты, а также посетила малообеспеченные семьи, где ознакомилась с условиями их жизни, ответила на все интересующие их вопросы и дала ряд конкретных поручений руководству региона, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Г. Абдыкаликовой, в состав которой вошли министр труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, министр образования и науки К. Шамшидинова, министр здравоохранения Е. Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетов, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира К. Рыскельдинов, журналисты и блогеры вылетела в Западно-Казахстанскую область.

Информационно-разъяснительная работа по реализации Новых социальных мер Елбасы началась со встречи с населением городе Уральск в областном маслихате.

В ходе встречи Гульшара Абдыкаликова проинформировала о проводимой работе по улучшению благосостояния и повышению доходов населения, а также о мерах по государственной поддержке социально уязвимых категорий населения.

Министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, выступая на встрече, отметил, что особое внимание уделяется малообеспеченным и многодетным семьям. Так, с 1 апреля начнется выплата адресной социальной помощи детям в размере 20 789 тенге.

По окончании встречи с населением Г. Абдыкаликова провела личный прием граждан. По вопросам и предложениям, прозвучавшим на личном приеме, она дала конкретные указания руководителям области.

Члены рабочей группы под руководством министра здравоохранения Е. Биртанова выехали в город Аксай, Теректинский и Таскалинский районы, где они посетили районные больницы, провели прием граждан.

В это же время министр образования и науки К. Шамшидинова в городе Уральск встретилась с коллективами педагогических работников школ и колледжей, а также провела личный прием граждан, где ответила на актуальные вопросы родителей, касающиеся совершенствования системы образования.

В завершение первого рабочего дня в Западно-Казахстанской области Гульшара Абдыкаликова провела совещание с руководителями районов градообразующих предприятий и профсоюзных организаций, которое прошло на Уральском трансформаторном заводе. Были обсуждены вопросы профилактики и предупреждения коллективных трудовых споров, повышения заработной платы низкооплачиваемых сотрудников. При этом была особо отмечена социальная ответственность работодателей, прежде всего, по вопросам решения жилищных проблем наименее обеспеченных работников.

Завтра рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Г. Абдыкаликовой продолжит свою работу в области.

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